Москва, , 15:50 — REGNUM Компания Drive Electro передала российский электрогрузовик Moskva в тестовую эксплуатацию торговой сети «Магнит». Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Отмечается, что электрический агрегат грузовика позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 87 тонн в год. Расходы на обслуживание грузовика за 10 лет будут ниже на 20 — 25%, чем у грузовика с двигателем внутреннего сгорания.

При этом максимальная скорость электрокара равна 110 км/ч, а запас хода — 200 км. Грузоподъемность машины составляет девять тонн.

«В дополнение ко всем техническим характеристикам автомобиль оснащен изотермическим фургоном и холодильной установкой для сохранения максимальной свежести продуктов, а также гидробортом грузоподъемностью 1500 кг», — говорится в сообщении компании.

Тестирование электрогрузовика будет длиться от полугода до года. Планируется поставить сети «Магнит» ещё 200 единиц такой техники.

Ранее шведская компания Scania запустила серийное производство электрогрузовиков, которые предназначены для городских перевозок. Ими можно управлять со смартфона, а запас хода электрического грузовика достигает 250 км.

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