Лондон, , 14:58 — REGNUM В Великобритании продаётся почти четверть (24%) машин с классическим стояночным тормозом от общего количества. Об этом сообщается на портале CarGuru.

Стоит отметить, что в прошлом году таких машин покупали больше — 30% автолюбителей. Отмечается, что популярные модели BMW, Peugeot и Nissan не оснащаются классическим «ручником», в то время как производители Alfa Romeo, Honda, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz и Porsche совсем не производят автомобили с рычагом стояночного тормоза.

«Ручник» в машинах, продающихся на рынке Евросоюза, есть у таких автопроизводителей, как Dacia, а также у спортивных машин вроде BMW M2.

На замену «ручнику» в Европе пришли ножной стояночный тормоз или электронный, который автоматически включается и отключается при трогании с места. Такой электронный тормоз также помогает водителю на подъёмах или спусках.

Что же касается России, то здесь практически все машины оснащаются классическим «ручником».

Напомним, главным критерием при покупке своего первого автомобиля у российских граждан является стоимость модели. Из 10 000 опрошенных на портале Auto.ru этот ответ выбрали 57% респондентов.

Читайте также: Стало известно, о каком автомобиле мечтают жители России