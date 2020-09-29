Пекин, , 14:39 — REGNUM Китайская автокомпания Beijing представила на автосалоне в Пекине концепт электрокара Radiance. Об этом сообщается на сайте Carsxw.

Стоит отметить, что новинка получила очень необычную внешность и очень плавные формы. Кроме того, авто имеет продвинутую систему автономного вождения четвертого уровня.

На премьере нового автомобиля представители компании объявили, что к 2025 году бренд планирует стать одним из мировых лидеров по производству машин с электрическим приводом.

Внешне новая модель отличается лаконичным дизайном и безрамными окнами. Также Radiance оснащён фарами, размещёнными по всей ширине авто. Модель получила двери, получившие распашной вариант.

Запас хода такого автомобиля должен достигать 800 км. Кроме того, авто получит систему автономного вождения. Мощность машины равна 318 л. с.

Ранее в рамках Пекинского автосалона компания Hongqi представила лимузин, построенный на основе кроссовера HS7.

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