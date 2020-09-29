Пекин, , 13:55 — REGNUM Компания Hongqi в рамках Пекинского автосалона представила лимузин, построенный на основе кроссовера HS7. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новинка называется Hongqi HS7+. Её длина равна 5035 мм. При этом во флагманской модификации HS+ колесная база будет увеличена ещё на 500 мм. В итоге модель будет примерно на 300 мм длиннее, чем Mercedes-Maybach GLS.

Внешне HS7+ выделяется более крупными колёсными дисками — 20 дюймов. Салон машины обтянут кожей в двух оттенках. Интерьер выполнен в белом, розовом и золотом тонах, а также украшен элементами из дерева. Диван, который был ранее в салоне, теперь заменен двумя креслами.

На консоли, которая разделяет кресла, расположен сенсорный дисплей для управления множеством опций. Кроме того, в этой версии появилась перегородка между пассажирской и водительской частью.

В движение лимузин приводится наддувным мотором V6 рабочим объёмом три литра. Мощность машины равна 337 л. с. (445 Нм).

Напомним, в августе текущего года на вторичном авторынке РФ было перепродано 8130 китайских легковых машин, что на 10,2% больше, чем год назад.

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