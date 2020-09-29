Бухарест, , 13:31 — REGNUM Румынская компания Dacia представила обновлённые модели — хэтчбек Sandero и седан Logan. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновлённые модели базируются на платформе CMF. Автопроизводители снабдили авто электрическим усилителем руля, светодиодной головной оптикой, опцией автоматического экстренного торможения, а также опцией мониторинга слепых зон и другими помощниками.

Моторная гамма новых Sandero и Logan состоит из трёх двигателей: 65-сильного атмосферного мотора на один литр, турбированного двигателя внутреннего сгорания на один литр производительностью 90 л. с., а также агрегата TCe на 100 «лошадей».

Внутри модели появился информационно-развлекательный комплекс Media Control. Также в зависимости от комплектации доступны комплексы Media Display или Media Nav.

Автопроизводители снабдили машины бесключевым доступом, электрическим подогревом передних сидений, видеокамерой заднего обзора, а также электронным ручником.

В продаже новинки появятся в ближайшие месяцы.

Ранее румынская тюнинговая компания AutoK9 провела рестайлинг модели Dacia Duster, превратив его в роскошный кабриолет. Модель создавалась четыре месяца, а потрачено на её разработку было 30 тыс. евро (порядка 2,7 млн рублей).

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