Пекин, , 12:30 — REGNUM Китайская компания Xpeng на Пекинском автосалоне представила концепт двухместного летающего электрокара Kiwigogo. Демонстрационное видео с летающим автомобилем находится на канале «Ван Тан» в YouTube.

Новинка представляет собой что-то среднее между автожиром без колёс и квадрокоптером.

Летательный аппарат снабжен восемью турбированными моторами. Высота подлёта электролёта ограничена диапазоном 5−25 метров. Мощность моторов аппарата не сообщается. В создание этой модели было вложено около 1,7 млрд долларов.

Выйдет ли модель в массовое производство, в компании не сообщают.

Стоит отметить, что компания Xpeng и ранее показывала передовые новинки в сегменте электрокаров. Одной из таких стал электромобиль Xiaopeng P7, который превосходит по дальности хода на одном заряде Tesla Model S. При этом его стоимость в два раза дешевле американского конкурента.

Ранее турецкая компания Baykar представила тестовую модель своей первой летающей машины под названием Gezeri весом 230 кг. На испытаниях данное авто смогло подняться над землей на высоту 10 метров.

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