Ялта, Крым, 29 сентября 2020, 12:01 — REGNUM Возвращаемая ступень ракеты-носителя «Крыло-СВ» впервые отправится в полёт на дозвуковом режиме в конце 2021 года. О планах испытаний рассказал 29 сентября генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.
Он отметил, что работа над новым носителем идёт в плановом порядке. Под проект создают новое конструкторское бюро, специалисты разрабатывают внешний облик изделия.
«Первые полеты на дозвуковом режиме — конец следующего года», — приводит слова Григорьева ТАСС.
В мае 2019 года разработчик возвращаемой ступени «Крыло-СВ» — КБ имени Владимира Мясищева защитило аванпроект в ФПИ. Предполагается, что после выхода ракеты на заданную высоту произойдёт раскрытие крыла и запуск реактивного двигателя, с их помощью первая ступень вернется на Землю.
Читайте также: В Роскосмосе обозначили сроки испытаний новой ракеты-носителя «Крыло-СВ»
Читайте развитие сюжета: В российском модуле МКС нашли отсек утечки воздуха