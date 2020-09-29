Сеул, , 11:32 — REGNUM Компания Hyundai Motorsport, которая отвечает за глобальную деятельность Hyundai по автоспорту, представила новую версию Elantra для кольцевых гонок. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Hyundai Elantra N TCR была представлена на автосалоне в Пекине. Перед этим модель на протяжении трех месяцев тестировали. В итоге автомобиль проехал 5000 км.

Elantra N TCR является переднеприводным автомобилем и приводится в движение двухлитровым двигателем с турбонаддувом, который создан на основе нового базового двигателя, взятого из семейства дорожных моделей Hyundai.

Модель получит такую же шестиступенчатую коробку передач с подрулевым переключателем, что и другие модели Hyundai TCR.

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