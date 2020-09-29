Пекин, , 10:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в рамках автосалона в Пекине рестайлинговую версию своего самого большого седана в линейке — Phideon. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новинка получила модернизированный бампер, доработанную решётку радиатора с LED-полоской и светодиодными передними и задними фонарями.

Внутри авто установлена новейшая медиасистема, габаритный дисплей без физических кнопок. За доплату покупатели могут выбрать беспроводную зарядку для гаджета и компактный холодильник.

В движение обновлённое авто приводится двухлитровым мотором TSI производительностью 224 л. с., который сочетается с 7-позиционным «роботом» DSG и передним приводом.

Ранее Volkswagen представил рестайлинговый кроссовер Tiguan. Этот автомобиль будет собираться на заводе Volkswagen в Калуге в четырёх комплектациях.

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