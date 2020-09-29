Пекин, , 10:13 — REGNUM Компания General Motors представила на автовыставке в Пекине концепт-кар Buick Electra, отличительной особенностью которого стал необычный дизайн. Об этом сообщается на сайте Gmauthority.

Футуристический концепт-кар Buick Electra Gmauthrity

Buick Electra построен на платформе BEV3. При этом новинка получила систему аккумуляторов GM Ultium. Новые серийные модели на основе концепта должны появиться в течение пяти лет.

Внешний вид Buick Electra Concept с органичными линиями и скульптурными поверхностями по всему кузову, колесами и элементами освещения представляет оригинальное сочетание элегантности и динамизма. Примечательными особенностями являются передняя решётка с подсветкой, необычные фары LED Matrix, двери-бабочки и большие инновационные 23-дюймовые колеса.

Салон модели также выглядит необычно. Вместо руля используется штурвал. Кроме того, отсутствует традиционная приборная панель. Вместо неё экран, который заменяет приборы, мультимедийную систему и все остальные функции.

По предварительной информации, на одном заряде Buick Electra Concept может проехать 412 миль (660 км). Силовая линейка состоит из двух двигателей Ultium Drive — по одному на каждую ось. Их общая производительность составляет 583 лошадиные силы. С места до 100 км/ч модель может разогнаться за 4,3 с.

Напомним, автомобили Buick Electra выпускались компанией General Motors в период с 1959 по 1990 год.

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