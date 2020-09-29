Химки, Московская область, , 10:02 — REGNUM Тепловой макет космического аппарата «Луна-25» подвергли воздействию космического вакуума и солнечного излучения в ходе испытаний в подмосковном городе Пересвет. Об этом сообщает предприятие-разработчик межпланетных аппаратов НПО имени Семёна Лавочкина.

Тепловакуумные тесты теплового макета аппарата «Луна-25» проводились в период с июля по сентябрь в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в Пересвете. Аппарат помещали в вакуумную камеру для имитации его работы на стартовом комплексе, с ним проводили тепловакуумные тесты, имитирующие его работу во время летной эксплуатации.

Макет подвергали воздействию космического вакуума, холодного черного космоса, отраженного от планет солнечного излучения и самого солнечного излучения.

«Были воспроизведены тепловые нагрузки на космический аппарат на этапах выведения, перелета, искусственного спутника Луны, посадки на Луну, а также работа на Луне с имитацией лунных суток», — отметили в НПО Лавочкина.

Полученные данные нужны разработчикам для анализа правильности расчета тепловой математической модели аппарата. Исследования, имитирующие работу аппарата, продолжаются.

Создание космического аппарата «Луна-Глоб» («Луна-25») находится на стадии опытно-конструкторских работ. Запуск аппарата запланирован в октябре 2021 года. Предполагается, что «Луна-25» продолжит работу советских станций этой серии. В рамках долгосрочной российской лунной программы запланированы изучение Луны с орбиты и поверхности, забор и доставка на Землю лунного грунта.