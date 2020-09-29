Берлин, , 09:51 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi разработал новую версию купеобразного кроссовера Q5 Sportback. Об этом сообщается на KDPConsulting.ru

Новинка должна стать прямым конкурентом моделей BMW X4 и Mercedes-Benz GLC. Q5 Sportback будет отличаться от своей базовой модели формой кузова и комплектациями.

Начальная версия новинки будет укомплектована дизельным двигателем рабочим объёмом два литра и мощностью 204 л. с. Также в гамме моторов будет присутствовать трёхлитровый V6 производительностью 286 «лошадей», двухлитровый бензиновый турбированный агрегат на 204 или 265 л. с. и мотор V6 на 354 л. с. Кроме того, в моторной гамме будут и гибридные движки на 299 и 367 л. с.

Все версии кроссовера будут продаваться с приводом 4×4. Чуть позже автопроизводитель планирует вывести 163-сильную модель Q5 Sportback, но она будет с передним приводом.

Ранее немецкая компания ABT Sportsline GmbH, специализирующееся на тюнинге машин, представила аэродинамический обвес для рестайлингового гибридного кроссовера Audi Q5 TFSI e quattro.

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