Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Следующий запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) запланирован на 31 октября. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«NASA и SpaceX запланировали провести в 02:40 по времени Восточного побережья США в субботу, 31 октября, запуск миссии SpaceX Crew-1 с астронавтами на борту на Международную космическую станцию», — уточнили в космическом ведомстве.

В NASA пояснили, что дата запуска Crew Dragon была выбрана таким образом, чтобы не помешать предстоящим пусковым и посадочным операциям корабля «Союз МС-17».

Известно, что пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Корабль SpaceX Crew Dragon доставит на МСК астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера из NASA, а также Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

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Предполагается, что на МКС астронавты проведут шесть месяцев, в течении которых будут выполнять научную миссию на борту орбитальной лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в NASA заявляли, что следующий полёт пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоится не ранее 23 октября. Предстоящий полёт станет первым из регулярных рейсов кораблей Crew Dragon к МКС.