Сеул, , 08:10 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia представит кроссовер Sportage пятого поколения в апреле 2021 года. Об этом сообщает The Korean Car Blog.

Отмечается, что первоначальная модель должна была появится в конце текущего года, однако сроки были перенесены.

По предварительной информации, у нового кроссовера Kia Sportage будет модернизирован интерьер и экстерьер. Кроме того, будут представлены версии со стандартной колёсной базой и с удлинённой.

В сети уже появлялись фотографии Kia Sportage нового поколения в камуфляже. Модель испытывали на общественных дорогах.

Напомним, на российском авторынке представлен Kia Sportage с «атмосферником» на 2 л мощностью 150 л. с.

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