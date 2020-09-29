Баку, , 05:08 — REGNUM Пользователи Instagram и Facebook лишились доступа к соцсетям на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Отключение ресурсов 28 сентября зафиксировал сервис NetBlocks.org, отслеживающий блокировки по всему миру.

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Из данных сервиса следует, что сейчас жителям Азербайджана недоступны мессенджер WhatsApp, видеохостинг YouTube, социальная сеть Twitter и ряд других.

«Ограничения были введены в качестве меры безопасности, объявленной Министерством транспорта, связи и технологий (Азербайджана) для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщили о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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