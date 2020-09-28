Пекин, , 15:07 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery представил на автосалоне в Пекине модель Tiggo 8 Plus. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новинка по своей сути является премиальной версией обычного кроссовера Tiggo 8.

Автопроизводители снабдили автомобиль сенсорным блоком управления климат-контролем, креслами с боковой поддержкой и новой конфигурацией «приборки».

В движение Tiggo 8 Plus приводит гибридный агрегат, состоящий из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и 48-вольтового стартер-аккумулятора. Также в линейке моторов автомобиля есть двигатель TGDI рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 197 л. с. Он сочетается с вариатором и передним приводом.

Базовая комплектация Tiggo 8 Plus в Китае стоит 131,9 тыс. юаней (около 1,49 млн рублей). Старт продаж Chery Tiggo 8 Plus в КНР начнётся в октябре текущего года.

Ранее компания Chery представила обновлённый премиальный кроссовер Exeed TXL с сенсорным блоком управления климатической установкой и 16-дюймовым экраном «приборки».

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