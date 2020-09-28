Пекин, , 14:52 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall показал на автосалоне в Пекине концептуальную модель Chaopai, созданную на новой платформе Lemon. Об этом сообщается на сайте AutoHome.com.cn.

Платформа нового автомобиля предусматривает оснащение модели не только двигателем внутреннего сгорания, но и гибридными агрегатами, электрическими силовыми установками, а также приводом 4×4.

Отдельно стоит отметить конструкцию дверей, открывающихся против хода движения авто и прозванных за это «суицидальными». Также особенностью концепта является ретро-дизайн.

Автопроизводители снабдили Chaopai светодиодной головной оптикой, беспроводной зарядкой для гаджетов, сенсорной мультимедийной системой, цифровой «приборкой» с круглым экраном, а также опцией автономного вождения третьего уровня.

Будет ли авто производится массово — неизвестно.

Ранее компания Haval (принадлежит Great Wall) заключила специальный инвестиционный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ на локализацию производства в России.

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