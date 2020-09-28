Нижний Новгород, , 14:24 — REGNUM Горьковский автозавод получил в РФ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «ГАЗель-Next». Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Автопроизводитель оснастил модель трёхлитровым бензиновым агрегатом УМЗ Evotech производительностью 122 л. с. (250 Нм). Машина может работать как на бензине АИ-92, так и на компримированном природном газе. В линейке агрегатов также имеется турбированный дизельный мотор Cummins/Huadong рабочим объёмом 2,8 литра и мощностью 150 «лошадей». Движок сочетается с шестипозиционной механической трансмиссией.

По имеющейся информации, грузовики на газу с движками УМЗ появятся у дилеров в течение ближайших недель, а вот бензиновые модели с УМЗ Evotech 3.0 и дизельные автомобили с Cummins будут доступны для покупки только в начале 2021 года.

Ранее Горьковский автозавод представил предсерийные образцы электрических моделей GAZelle e-NN, собранных на единой унифицированной электроплатформе.

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