Тольятти, Самарская область, , 13:13 — REGNUM АвтоВАЗ снабдил Lada Xray #CLUB новым пакетом опций под названием Multimedia. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба компании.

Новый пакет опций включает в себя популярные сервисы Яндекс. Авто и камеру заднего вида. Пакет поставляется для версии Comfort, которая получила также некоторые элементы максимальной комплектации Luxe. В качестве силовой установки у данной модели Lada Xray стоит мотор на 1,6 л, который идет в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

«Все новые автомобили Lada Xray #CLUB с пакетом Multimedia будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов: Яндекс. Навигатор, Яндекс. Музыка, Яндекс. Заправки, Яндекс. Браузер, Кинопоиск и голосовой помощник Алиса», — говорится в сообщении.

Кроме того, в подарок при покупке данной модели автопроизводитель представляет шесть месяцев интернета. Стоимость Lada Xray #CLUB с пакетом Multimedia составляет 798 900 рублей.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начал выпуск спецверсий Lada Vesta Cross Black.

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