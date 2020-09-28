Тольятти, Самарская область, , 12:56 — REGNUM В сети появились первые снимки интерьера Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift). Размещены фотографии на странице AvtoVAZ News «ВКонтакте».

Салон обновленной Lada Largus AvtoVAZ News

»Фрагменты интерьера Largus FL собранного 25.09.20. года, автомобиль белого цвета в комплектации Luxe с изменённым дизайном легкосплавных колёсных дисков», — говорится в описании к снимкам.

Судя по полученным изображениям, Largus Facelift оснащена немного видоизменённой передней панелью от модели Renault Duster. Также автопроизводители укомплектовали авто щитком приборов от модели Xray Cross. Что же касается центральной консоли, то она оборудована тачскрином. Кросс-версия новинки будет иметь глянцевую чёрную отделку салона. Отмечается, что руль, кресла и подлокотник будут унифицированы с Xray Cross.

Внешне обновлённый автомобиль будет выделяться фарами от Renault Logan 2, новым передним бампером и иной радиаторной решёткой. Кроме того, модель получит модернизированные капот и крылья. При этом сзади машина не изменится. Техническая часть универсала также осталась без изменений.

Продажи рестайлингового Lada Largus начнутся в конце 2020 года.

Ранее дилеры АвтоВАЗа начали продажу новой спецверсии универсала Lada Largus Cross Quest.

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