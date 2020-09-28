Сиэтл, США, , 11:58 — REGNUM В американском сегменте Международной космической станции (МКС) не обнаружено утечки воздуха. Об этом 28 сентября сообщил командиру МКС Кристоферу Кэссиди специалист центра управления полетом в Хьюстоне, трансляцию переговоров ведет национальное космическое ведомство США (NASA).

«Американский сегмент (МКС) выглядит хорошо», — заявил специалиста центра управления полетом в ответ на вопрос Кэссиди о том, в каком модуле МКС была обнаружена утечка воздуха по итогам двухдневной изоляции экипажа станции в российском сегменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз за последние месяцы.