Москва, , 10:04 — REGNUM Беспилотный аппарат, который будет способен поражать цели из огнемёта, разрабатывается в России для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом 28 сентября сообщил заместитель компании-разработчика этой технологии «Ростех-Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» Максим Скоков.

«Наша компания проводила работы для войск РХБЗ — мы продемонстрировали возможность применения штатных огнемётных средств с беспилотников. По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Скоков уточнил, что в ходе отработки с представителями спецподразделений указанной технологии, было установлено, что без специальной подготовки сбить подобный дрон-огнеметчик будет «весьма затруднительно».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российский гиперзвуковой ракетный блок «Авангард» обесценивает усилия Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны.