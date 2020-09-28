Тайюань , Китай, , 09:52 — REGNUM Китай успешно запустил в космос два спутника мониторинга окружающей среды с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

Ракета-носитель «Чанчжэн-4В» со спутниками HJ-2A и HJ-2B успешно стартовала с космодрома в 11:23 по Пекину 27 сентября. Спутники призваны заменить устаревшие HJ-1A и HJ-1B, сообщили в Китайской академии космических технологий (CAST), которая занималась разработкой аппаратов.

Сами аппараты должны будут предоставлять данные, касающиеся защиты окружающей среды, природных ресурсов, защиты воды, сельского хозяйства и лесничества. HJ-2A и HJ-2B представляют собой 16-метровые оптические спутники высокой мобильности, точности и стабильности, а также высокой адаптивности и долговечности.

Спутники могут предоставлять 16-метровые мультиспектральные и 48-метровый гиперспектральные инфракрасные изображения. Они будут обеспечивать мониторинг за природными катаклизмами и землепользованием.

Спутники HJ-1A и HJ-1B были запущены в 2008 году. В том числе они помогали во время устранения последствий землетрясения в Сычуани 2008 года, ставшего одним из самых страшных бедствий в истории новейшего Китая. Данный запуск стал уже 348-й миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн».