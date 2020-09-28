Москва, , 02:12 — REGNUM Скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) возросла в пять раз за последние месяцы. Об этом 27 сентября сообщает РИА «Новости».

Впервые утечка была зафиксирована год назад, в сентябре 2019 года. МКС теряла в сутки до 240 грамм воздуха. В августе 2020 скорость утечки возросла до 540 грамм в сутки, поэтому была проведена первая изоляция экипажа на российском сегменте станции.

В настоящее время потери воздуха составляют уже 1,4 кг в сутки. Экипаж МКС был повторно изолирован для определения места утечки. В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что группа управления полетом российского сегмента МКС проводит анализ возникшей ситуации совместно с иностранными партнёрами. Отмечается, что жизни и безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.

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