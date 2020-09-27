Пекин, , 21:35 — REGNUM Представление 82 мировых премьер автомобилей прошло на 16-м международном автосалоне Auto China 2020 в Китае, 26 сентября сообщает ТАСС.

На мероприятие прибыли представители различных транснациональных концернов, которые показали 14 своих новинок и 36 автомобилей, изготовленных в формате концепт-кара.

Всего на выставке представили почти 800 единиц транспорта. Это как легковые, так и грузовые автомобили, а также транспорт для пассажирских перевозок.

Отметим, что автосалон пока открыл свои двери только для журналистов и представителей автопроизводителей. Простые посетители смогут увидеть новые автомобили только с 1 по 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что на Дальнем Востоке на 7,3% выросли продажи легковых автомобилей, в сравнении с прошлым годом.