Москва, , 21:18 — REGNUM Пять мифов о проблемах с дизельными двигателями назвали эксперты издания «Российская газета». Соответствующие данные обнародованы 26 сентября на сайте газеты.

Первый миф заключается в том, что дизельный мотор в обслуживании якобы выходит дороже, чем бензиновый. Оказалось, что несмотря на более дорогие расходники и большее количество масла, которое следует заливать в мотор, тем не менее, количество топлива дизельным двигателем потребляется на 20% меньше. В результате затраты на обслуживание дизельного и бензинового мотора отличаются незначительно.

Второй миф состоит в том, что дизельный мотор требует более качественного топлива. На самом деле всё зависит от продавца, который обязан следить за условиями хранения дизельного топлива. Кроме того, не стоит забывать, что летнее и дизельное топливо различаются. Летнее топливо быстро густеет и из-за этого автомобиль не сможет завестись.

Третий миф связан с зимним запуском. Некоторые водители считают, что запустить дизельный мотор зимой сложнее. Частично это правда, но достаточно следить за зарядом аккумулятора и свечами накаливания, чтобы избежать неприятностей. И вновь не стоит забывать залить зимнее топливо вместо летнего.

Четвёртый миф заключается в шуме, который, как считается, дизельный мотор производит больше. На самом деле такое мнение сложилось на основе старых автомобилей. Современный транспорт имеет систему шумоизоляции, которая нивелирует разницу в шуме дизельного двигателя с бензиновым.

Пятый миф также завязан на машинах прошлого, которые якобы больше вредили природе. На сегодняшний день существующие нормы и специальные фильтры сделали дизельный мотор нисколько не вредней, чем бензиновый. Более того, раз дизельный двигатель потребляет меньше топлива, то в какой-то степени он даже более экологический.

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