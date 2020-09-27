Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Возможность совершать звонки на мобильных телефонах, на которых установлена операционная система Windows 10, отменила корпорация Microsoft. Об этом 26 сообщает WindowsLatest.

Журналисты отмечают, что Microsoft решила ограничить возможность совершения звонков с использованием их операционной системы. Для этого специалисты компании удалили специальные коды, без которых система не может принимать звонки.

Теперь для интернет-пользователей, которые намеревались получить для своих гаджетов мобильную версию Windows 10, лишились важного элемента, без которого использование устройства теряет актуальность.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что корпорация Microsoft планирует купить не только крупную игровую студию ZeniMax. Компания также ищет возможность заполучить других разработчиков, которые позволят Microsoft стремиться к «неограниченному росту».