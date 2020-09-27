Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Ограничение на предельный размер снятого видеоролика осталось в приложении Google Camera на операционной системе Android 11. Об этом 26 сентября сообщает портал AndroidPolice.

Суть заключается в том, что данное ограничение обязывает приложение разбивать снятый видеоролик на части, если он превышает размер в 10 гигабайт. К примеру, ролик длительностью один час в разрешении 4K и при 30 кадрах в секунду будет поделён на два отдельных файла.

Интернет-пользователи уже нашли способ избежать данного ограничения. Для этого необходимо скачать стороннее приложение для камеры, которые позволяет снимать видеоролики без деления файлов на части.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что компания Google сократит максимальную продолжительность видеозвонков в бесплатной версии приложения Meet до 60 минут.