Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Смартфон iPhone 12 mini от американской корпорации Apple не будет поддерживать технологию 5G. Об этом 27 сентября сообщает портал ITHome.

Данное устройство будет самым дешёвым в новой линейке смартфонов. Если обычный iPhone 12 с поддержкой 5G будет стоить $ 1000, то mini-версия обойдётся покупателю в $700.

Информацию об отсутствии поддержки сетей пятого поколения у iPhone 12 mini подтвердил аналитик The Wall Street Journal Том Форте. Стоит отметить, что некоторые конкуренты у данного смартфона имеют поддержку сетей 5G, но стоят примерно также.

Напомним, согласно данным инсайдеров, официальная презентация новой линейки смартфонов iPhone 12 от компании Apple должна состояться 13 октября 2020 года.