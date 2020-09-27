Шэньчжэнь, Китай, , 19:18 — REGNUM Доступ к обновлению операционной системы HarmonyOS 2.0 в первую очередь получат владельцы умных телевизоров Huawei Smart Screen. Об этом, как портал HuaweiUpdate, сообщил 27 сентября руководитель потребительского подразделения Интернета вещей компании Huawei Чжи Хао.

Представитель компании заявил, что первыми в очереди на обновление операционной системы их производства стоят умные телевизоры. Затем Huawei предоставит доступ к HarmonyOS 2.0 и для других устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Huawei заявили, что тестирование операционной системы для мобильных устройств под названием HarmonyOS начнётся в январе, либо в феврале 2021 года.