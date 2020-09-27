Москва, , 09:48 — REGNUM Быстрее всего на российском рынке за три года владения теряют в цене компактные кроссоверы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного исследования «СберАвтопарк» и агентства Russian Automotive Market Research.

Эксперты проанализировали динамику цен на 15 самых популярных автомобилей в пяти классах. Они установили, что в среднем за три года владения автомобили на российском рыке теряют в цене 29,3%.

Наиболее высоким этот показатель оказался для компактных кроссоверов (34%), а также легковых автомобилей классов C (31,8%) и D (31,6%). Автомобили класса B теряют за три года в цене 27,9%, а среднеразмерные кроссоверы значительно меньше — 21,3%.

Эксперты подчёркивают, что эти значения являются средними и могут значительно отличатся для разных моделей. Основными факторами, определяющими темпы снижения цены, являются популярность и срок пребывания модели на рынке. Наивысший показатель снижения цены за три года на российском авторынке оказался у модели Volkswagen Tiguan (42%), наименьший — у Hyundai Creta (18%).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в августе модель Volkswagen Tiguan стала самым продаваемым автомобилем с пробегом сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в Москве и Санкт-Петербурге.