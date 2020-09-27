Пекин, , 09:19 — REGNUM Китайская компания Huawei получила от тайваньского производителя 8,8 млн чипов Kirin из 15 млн планируемых. Об этом сообщает портал MyDrivers со ссылкой на источники в отрасли.

Разработкой мобильных процессоров Kirin занимается дочерняя компания Huawei — HiSilicon. Эти чипы производились на мощностях компании TSMC, однако с 15 сентября тайваньский производитель прекратил выполнение заказов для Huawei. Руководство TSMC пошло на этот шаг из-за решения правительства США, запретившего поставлять Huawei электронные компоненты, произведённые с использованием американского или программного обеспечения.

По данным MyDrivers, до введения этих санкций Huawei разместила заказ на производство 15 млн чипов Kirin на мощностях TSMC. Сообщается, что из-за ограничения сроков на тайваньском предприятии до 15 сентября успели произвести только 8,8 млн этих процессоров. Ожидается, что эти чипы будут использоваться в готовящихся к выходу флагманских смартфонах Huawei линейки Mate.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в августе вице-президент Huawei Юй Чендон заявил, что модель Mate 40 станет последним смартфоном Huawei на базе чипа Kirin.