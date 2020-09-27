Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Следующий прототип космического корабля Starship поднимется на высоту около 15 км в ходе предстоящего испытательного полёта. Об этом сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава SpaceX опубликовал фотографию нового прототипа разрабатываемого корабля Starship, получившего название SN8. Он отметил, что этот прототип стал первым с хвостовыми закрылками. Маск добавил, что позже на этот прототип также будет установлен носовой обтекатель.

Также Маск рассказал, что в ходе предстоящего испытательного полёта Starship SN8 должен будет подняться на высоту около 15 км. Ранее в ходе испытаний других прототипов этого корабля они поднимались только на высоту около 150 метров.

Маск не назвал планируемую дату испытательного полёта, но сообщил, что носовой обтекатель на SN8 будет установлен до 4 октября. Он добавил, что в октябре будет готов ещё один прототип корабля Starship — SN9.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету-носитель для полётов за пределы околоземной орбиты. В SpaceX рассчитывали провести первый орбитальный испытательный полёт Starship до конца 2020 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 4 сентября прототип космического корабля Starship SN6 был поднят на высоту 150 метров в ходе испытаний на частном космодроме SpaceX в штате Техас.

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