Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Компания Google ограничит максимальную продолжительность сеансов видеосвязи посредством бесплатной версии приложения Meet до 60 минут. Об этом сообщает портал The Verge.

Google открыла бесплатный доступ к видеосервису Meet в мае 2020 года. Ранее этот сервис предоставлялся только для бизнес-аккаунтов GSuite и GSuite for Education. Тогда же в Google объявили, что после 30 сентября продолжительность видеоконференций для бесплатных аккаунтов будет ограничена до 60 секунд. 26 сентября представители Google подтвердили, что не будут продлевать срок действия этой акции.

Google и другие разработчики платформ для видеосвязи начали активное развитие этих сервисов во время пандемии новой коронавирусной инфекции. В апреле в Google заявили, что ежедневное число пользователей сервиса Meet выросло до 100 млн.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в апреле 2020 года компания Google интегрировала платформу Meet в почтовый сервис Gmail.

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