Москва, , 07:20 — REGNUM При покупке подержанного автомобиля нужно проверить информацию о возможных ограничениях, наложенных на транспортное средство, на сайте ГИБДД. Об этом сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев агентству «Прайм».

Эксперт добавил, что на сайте ГИБДД также можно получить информацию о зарегистрированных транспортных происшествиях с участием выбранного автомобиля.

«И если информация будет обнадеживающей, автомобиль вам нравится, и цена устраивает, то можно отважиться на приобретение», — заявил Васильев.

Он подчеркнул, что покупка подержанного автомобиля всегда является некоторой лотереей. Для повышения вероятности заключения удачной сделки эксперт порекомендовал приобретать подержанные автомобили у знакомых или пользоваться услугами дилеров и автоподборщиков.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре специалисты компании Automama представили данные, показывающие, что у 55% машин на вторичном рынке в России «скручивается» пробег.

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