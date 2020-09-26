Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Испытания беспилотного аппарата Sparrowhawk, который запускается с другого беспилотного аппарата, прошли успешно. Об этом сообщила компания-разработчик General Atomics 26 сентября в Twitter.

Речь идёт о сравнительно небольшом аппарате, который крепится к крылу крупного беспилотника и запускается уже в воздухе. Заявляется, что после того, как Sparrowhawk выполнит необходимые задачи, он может вернуться обратно к беспилотнику-носителю.

Отмечается, что самого запуска Sparrowhawk не было. Испытания заключались в том, чтобы собрать информацию о переносе беспилотника в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 20 сентября российские РЛС зафиксировали полёты 49 летательных аппаратов иностранных государств, которые проводили воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации.