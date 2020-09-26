Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Летающую камеру видеонаблюдения под названием Always Home Cam представила компания Ring. Об этом 26 сентября сообщается на сайте Hightech.fm.

Суть такой камеры заключается в том, что при включении миниатюрное устройство взлетает со станции зарядки и может перемещаться по всему дому и вокруг него. Таким образом, создатели предлагают покупателям заменить десятки статичных камер видеонаблюдения.

Управление камерой может осуществляться с помощью смартфона. Продажи устройства планируется начать в конце 2020 года. Стоимость камеры — составляет $259.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Самарском политехническом институте объявили о завершении испытаний роботизированной подлодки «Глайдерон».