Шэньчжэнь, Китай, , 21:41 — REGNUM Фирменная операционная система HarmonyOS от китайской компании Huawei станет доступна для опробования в январе или феврале 2021 года. Об этом 26 сентября сообщает портал ITHome.

Журналисты отмечают, что в обозначенный период владельцы смартфонов Huawei и Honor получат возможность поучаствовать в бета-тесте новой операционки. Полноценный релиз состоится после исправления выявленных ошибок.

В Huawei отметили, что на самом деле HarmonyOS можно было установить еще 2 года назад, но доступ к ней для пользователей был закрыт. Это было связано с тем, что операционная система была еще в сыром состоянии и не могла обеспечить владельцам смартфона комфортное использование устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что компания Huawei запатентовала смартфон с крестовой и подэкранной камерами.