Лондон, , 21:08 — REGNUM Соглашение на создание «умной» зарядки для электросамолётов подписала компания Vertical Aerospace с Институтом аэрокосмических технологий Великобритании. Об этом 25 сентября сообщает портал Evtol.com.

Речь идёт о новейших летательных аппаратах с вертикальными взлётом и посадкой, которые имеют в себе электрические батареи. Согласно планам компании, разрабатываемая учеными зарядка позволит осуществлять полёты на таких самолётах длительнее и безопаснее.

Стоимость соглашения составила 2,3 млн фунтов стерлингов. Первый полёт аппаратов с «умной» зарядкой должен состояться в 2024 году.

Напомним, 24 сентября аналитическое агентство «Автостат» опубликовало статистику, согласно которой к августу 2020 года в России на 72% выросли продажи электромобилей с пробегом.