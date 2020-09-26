Москва, , 16:03 — REGNUM Реконструкция стартового комплекса «Зенит» под разрабатываемые ракеты-носители «Союз-5» на космодроме «Байконур» будет начата 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Решение о дате начала работ было принято по итогам переговоров генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина. Реконструкция стартовой площадки будет производиться специалистами Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) совместно с казахстанскими строителями.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается ракетно-космической корпорацией «Энергия». Она призвана заменить носители серии «Зенит», производящиеся на украинских предприятиях. Первый испытательный запуск ракеты «Союз-5» ожидается в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для запусков ракет-носителей «Союз-5» также сможет использоваться плавучий космодром «Морской старт».

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