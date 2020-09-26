Москва, , 15:00 — REGNUM Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) поставит восемь тысяч противоградовых ракет «Алазань» в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа России до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Ракеты «Алазань» используются в составе автоматизированных комплексов. Поражение градоопасных облаков этими ракетами с льдообразующим аэрозолем приводит к формированию искусственных центров кристаллизации. В результате образуется град меньшего размера, который не причиняет вреда сельскохозяйственным культурам.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко рассказал, что в южных регионах России град может ежегодно уничтожать до 20% сельскохозяйственной продукции. Также от крупного града страдает техника и здания. Особо градоопасными территориями являются предгорные районы Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Алании, Ингушетии. Поэтому там применение таких комплексов является наиболее эффективным.

«Противоградовые ракеты семейства «Алазань» хорошо зарекомендовали себя в борьбе с этой стихией… Разработка превосходит мировые аналоги по радиусу действия, точности, надёжности и безопасности», — подчеркнул Евтушенко.

Ракеты «Алазань» разработаны в Научно-исследовательском институте прикладной химии в Сергиевом Посаде. Производятся противоградовые ракеты на мощностях Чебоксарского производственного объединения им. В. И. Чапаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля в результате урагана с ливнем и градом в Карачаево-Черкесии пострадало 1262 га посевов.

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