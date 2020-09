Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Студия Hangar 13 выпустила видеоигру Mafia: Definitive Edition, являющуюся ремейком первой игры этой серии. Об этом сообщает пресс-служба Hangar 13.

Видеоигра стала доступна 25 сентября в магазине Steam, а также для игровых приставок PS4 и Xbox One. Оригинальная игра Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году. Она обрела широкую популярность, благодаря чему в 2010 и 2016 годах были выпущены новые видеоигры этой серии.

В настоящее время средняя оценка Mafia: Definitive Edition на сайте-агрегаторе отзывов Metacritic составляет 76 из 100 баллов. Среди отзывов профессиональных изданий насчитывается 17 положительных, 7 смешанных и ни одного отрицательного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре студия Hangar 13 представила системные требования видеоигры Mafia: Definitive Edition. Оптимальными являются процессор уровня Intel Core-i7 3770 или AMD FX-8350, 16 Гб ОЗУ и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700.

