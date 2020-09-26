Лондон, , 13:01 — REGNUM Британская компания ZeroAvia провела лётные испытания двигателя на водородном топливе для лёгких пассажирских самолётов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Для проведения испытаний разработанный ZeroAvia водородный двигатель был установлен на американский шестиместный самолёт Piper Malibu. В ходе испытательного полёта самолёт совершил два круга над аэродромом Бедфордшир.

Разработка водородного двигателя велась два с половиной года. Она финансировалась частными инвесторами и правительством Великобритании. В ZeroAvia отметили, что главной особенностью этих испытаний стало то, что водородный двигатель впервые был установлен на штатный пассажирский самолёт.

Исполнительный директор ZeroAvia Вал Мифтахов рассказал, что первые водородные двигатели будут подходить для 20-местных самолётов с дальностью полёта до 800 км. К 2025 году в компании рассчитывают разработать более мощный двигатель, которым можно будет оснащать 100-местные авиалайнеры.

Главным преимуществом новых двигателей должен стать нулевой уровень выбросов загрязняющих веществ. В ZeroAvia также считают, что водородные двигатели будут более надёжными, так как в них используется меньше движущихся компонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре автопроизводитель Mercedes представил прототип грузового автомобиля GenH2 с водородным двигателем.

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