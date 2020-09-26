Пекин, , 12:39 — REGNUM Китайская компания Oppo представит первые модели собственных телевизоров Smart TV в октябре 2020 года, заявил генеральный менеджер подразделения Oppo по развитию мобильных устройств И Вэй на конференции разработчиков ODC-2020. Об этом сообщает портал cnTechPost.

Представитель Oppo рассказал, что выпуск собственных умных телевизоров является частью стратегии компании в сфере устройств интернета вещей. Он отметил, что в 2019 году компания уже выпустила некоторые новые для себя устройства, включая наушники и умные часы.

И Вэй добавил, что первый Smart TV от Oppo будет представлен в октябре 2020 года. Две модели телевизоров от Oppo с экранами диагональю 55 и 65 дюймов уже прошли сертификацию в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что новые умные часы Oppo Watch ECG получат функцию считывания электрокардиограммы сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания OPPO представит часы с функцией ЭКГ