Москва, , 11:35 — REGNUM Российская компания «Яндекс» открыла регистрацию на чемпионат по программированию Yandex Cup с общим призовым фондом 3,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Онлайн-чемпионат будет проводиться с сентября по ноябрь по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Аналитика», «Алгоритм», «Машинное обучение», «Фронтенд» и «Бэкенд». Вознаграждения получат трое победителей в каждом из направлений.

Финалистам будет предложено пройти отбор в «Яндекс» по упрощённой схеме. Отмечается, что за ходом состязания будут следить и рекрутеры из других компаний.

В чемпионате могут принять участие граждане России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Направление «Алгоритм» доступно для всех желающих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года 10 команд из России вышли в финал чемпионата мира по программированию ICPC.

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