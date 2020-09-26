Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Первая версия электрического кроссовера Volkswagen ID.4 была распродана в день открытия предварительных заказов. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

Первая партия этих электромобилей будет выпущена в специальной версии, получившей название ID.4 First Edition. Презентация вызвала высокий интерес, что привело к сбоям в работе сайта бронирования в США. Позже в Volkswagen сообщили, что все заказы на ID.4 First Edition были оформлены за первые восемь часов с начала открытия бронирования.

Volkswagen представила электрокроссовер ID.4 24 сентября. Электромобиль построен на базе платформы MEB. Габариты Volkswagen ID.4 составляют 4584×1852×1636 мм. Электромобиль поступит на европейские автомобильные рынки в конце 2020 года, а на рынок в США — в начале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре исполнительный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер заявил, что к 2024 году концерн планирует производить около 1,5 млн электромобилей в год.

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