Москва, , 10:31 — REGNUM Прогнозируется, что к 2025 году на связь стандарта 5G будет приходиться одна пятая от общего числа подключений в России, заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Назаров отметил, что создание инфраструктуры для сетей мобильной связи пятого поколения является стратегическим направлением для Ростеха. Он признал, что пока российский рынок 5G находится в зачаточном состоянии, однако к 2025 году Россия должна превысить среднемировой уровень внедрения связи этого стандарта.

Прогнозируется, что через пять лет число соединений 5G в России достигнет 46 млн или одной пятой от общего числа подключений. Заместитель главы Ростеха добавил, что при наличии господдержки должна вырасти и доля российского телекоммуникационного оборудования, используемого на внутреннем рынке. В настоящее время доля отечественного оборудования составляет 6−8%, к 2024 году она должна вырасти до 15%, а к 2030 году — до 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Ростех представил образец отечественной базовой станции связи стандарта 5G.

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