Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 09:44 — REGNUM Межведомственная комиссия признала основной и дублирующий экипаж МКС-64 готовым к долговременной экспедиции на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

Решение о готовности к полёту принималось представителями Роскосмоса, ЦПК, Федерального медико-биологического агентства, а также международными партнёрами — Европейским космическим агентством и национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«По заключению МВК [межведомственной комиссии], экипажи к выполнению полёта по программе 64-й экспедиции на ТПК «Союз МС» и российском сегменте МКС подготовлены и могут приступить к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур», — говорится в сообщении пресс-службы ЦПК.

Отмечается, что все предстартовые мероприятия проводятся с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. Члены экипажа МКС-64 участвовали в заседании комиссии из отдельного помещения посредством видеосвязи.

В основной состав экипажа МКС-64 входят космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт США Кэтлин Рубинс. В дублирующий состав — космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Экипаж МКС-64 отправится к орбитальной станции на корабле «Союз МС-17». Старт назначен на 14 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что возвращение корабля «Союз МС-16» от МКС на Землю назначено на 22 октября.

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