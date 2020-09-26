Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Неизвестные опубликовали в открытом доступе исходный программный код операционной системы Windows XP. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Архив с программным кодом Windows XP был опубликован в торрент-сетях, а также на файлообменнике MEGA. В 42,9-гигабайтный архив также входил код систем Windows Server 2003 и Windows 2000.

Эксперты отмечают, что опубликованный код похож на оригинальный. В Microsoft сообщили о начале расследования этого инцидента.

Авторы Tom's Hardware считают, что злоумышленники не будут разрабатывать новые вредоносные программы для Windows XP на основе утекшего кода. Эта система вышла в 2001 году, а её поддержка была прекращена в апреле 2014 года. Однако изучение утекшего кода может помочь хакерам в обнаружении уязвимостей в актуальных версиях операционных систем от Microsoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года под управлением Windows XP работало 1,26% компьютеров в мире.

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