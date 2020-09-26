Москва, , 08:49 — REGNUM Обновлённый кроссовер Volkswagen Tiguan будет поставляться в Россию в четырёх комплектациях. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

Новая версия кроссовера будет производиться на заводе Volkswagen в Калуге. При заказе автомобиля можно будет выбрать один из четырёх двигателей. Автомобили с двигателями мощностью 125 л. с. будут оснащены механической коробкой передач и передним приводом. Силовые агрегаты мощностью 150 л. с. можно будет оснастить передним или полным двигателем. Автомобили с двигателями 180 и 220 л. с. будут оснащаться автоматической коробкой передач и полным приводом.

Volkswagen Tiguan в России будет доступен в четырёх комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line. Комплектации будут отличаться функциональным оснащением, размером колёсных дисков и элементами отделки интерьера. Цены и сроки начала поставок будут объявлены позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером на вторичных рынках в Москве и Санкт-Петербурге.

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